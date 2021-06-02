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2 июня, источник: Vesti.kz

«Достойный бокс». Сапиев разобрал выступление сборной Казахстана на ЧА по боксу и назвал план на Олимпиаду

Результаты мужской сборной Казахстана по боксу на чемпионате Азии в ОАЭ нельзя считать плохими, заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев. Олимпийский чемпион в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал итоги континентального первенства и выразил надежду, что мужская команда реабилитируется на Играх в Токио.

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Источник: https://olympic.kz

— Как прокомментируете выступление женской сборной на чемпионате Азии?

— Женская команда во всех весовых категориях завоевала медали. Это историческое достижение для нашей страны — восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Такого еще не было. Я думаю, и в Азии никакая страна столько много не завоевывала.
Поздравляю нашу женскую национальную сборную с таким достижением. Надеемся, что эти результаты позволят нашим девочкам вырасти в профессиональном плане, наша женская молодежная сборная подтянется ко взрослым, благодаря чему будет смена поколений и развитие этого вида спорта.

Этим достижением женская команда обратила на себя внимание всей спортивной общественности Казахстана. В целом, все показали хороший, достойный бокс.

— Можно ли назвать результаты мужской сборной провальными?

— Что касается мужской сборной, я не скажу, что она выступила плохо. Все ребята достойно бились. Мы все знаем, что бывают разные случаи, например, несправедливые судейские решения и человеческий фактор. В спорте случается разное. В данный момент официальный результат такой — мы не взяли ни одного «золота». Но отмечу — самый главный старт — это Олимпийские игры. Мы приложим все силы, чтобы мужская сборная реабилитировалась и завоевала много медалей на Олимпиаде, в том числе и золотые.

— Сколько медалей планировалось завоевать мужчинами на чемпионате Азии?

— Насколько я знаю, тренерский совет не ставил завоевание больших результатов на чемпионат Азии. Это последний турнир, последняя боевая практика перед Олимпийскими играми. Всем ребятам говорили, что впереди игры в Токио и нужно себя беречь — конечно, на турнире все выложились. Благодаря таким стартам нужно готовится к Олимпийским играм.

— Какой план по наградам на Олимпиаде?

— Хотелось бы попасть в тройку лидеров. Мы уже достигали таких результатов. Надеемся, что сборная не подведет и мы будем на вершине пьедестала почета. Министерство культуры и спорта совместно с федерациями уделяет огромное внимание развитию спорта высших достижений.

Напомним, женская сборная стала лучшей в медальном зачете чемпионате Азии в ОАЭ. Казахстанские спортсменки стали победительницами в восьми весовых категориях из десяти, а соперницы из Узбекистана и Индии завоевали оставшиеся две золотые медали. Кроме того, на счету казахстанских спортсменок по одной серебряной и бронзовой награде.

Мужская сборная завоевала пять серебряных и одну бронзовую медаль. Ранее обе команды вернулись в Казахстан.

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