Данияр Елеусинов расстался с со-промоутером Головкина. Менеджер назвал причины
Казахстанский
Казахстанский
Ранее стало известно, что соглашение с Matchroom и Эдди Хирном завершилось, но стороны могли продолжить совместную работу, а сейчас поставлена точка.
«Мы так и не пришли к согласию, — поделился Алиев. — У них одно видение, у нас — другое. Контракт закончился. Мы вели переговоры, но ни к чему не пришли. Никто и ничего не разрывал. Мы получили несколько предложений — одно из них выберем».
Менеджер уже подтверждал информацию, что их отношения с известным в Казахстане по сотрудничеству с Геннадием Головкиным промоутером могут подойти к концу.