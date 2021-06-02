Данияр Елеусинов расстался с со-промоутером Головкина. Менеджер назвал причины

«Мы так и не пришли к согласию, — поделился Алиев. — У них одно видение, у нас — другое. Контракт закончился. Мы вели переговоры, но ни к чему не пришли. Никто и ничего не разрывал. Мы получили несколько предложений — одно из них выберем».