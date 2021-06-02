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2 июня, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов расстался с со-промоутером Головкина. Менеджер назвал причины

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) завершил долгосрочный контракт с Matchroom и подбирает себе нового промоутера. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

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Ранее стало известно, что соглашение с Matchroom и Эдди Хирном завершилось, но стороны могли продолжить совместную работу, а сейчас поставлена точка.

«Мы так и не пришли к согласию, — поделился Алиев. — У них одно видение, у нас — другое. Контракт закончился. Мы вели переговоры, но ни к чему не пришли. Никто и ничего не разрывал. Мы получили несколько предложений — одно из них выберем».

Менеджер уже подтверждал информацию, что их отношения с известным в Казахстане по сотрудничеству с Геннадием Головкиным промоутером могут подойти к концу.

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