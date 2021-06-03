Меня недооценивали: Данияр Елеусинов назвал причину ухода от промоутера Головкина
Как объяснил сам Елеусинов, он остался не вполне доволен работой с Хирном и стриминговым сервисом DAZN.
Как объяснил сам Елеусинов, он остался не вполне доволен работой с Хирном и стриминговым сервисом DAZN.
Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов прекратил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном из Matchroom Boxing, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Менеджер боксера Элвис Креспо в беседе с журналистом Майком Коппинджером подтвердил, что контракт Данияра с Matchroom истек, и теперь олимпийский чемпион-2016 является свободным агентом.
Как объяснил сам Елеусинов, он остался не вполне доволен работой с Хирном и стриминговым сервисом DAZN. В своем последнем на сегодняшний день бою казахстанец нокаутировал
— DAZN меня недооценивали. Я хочу провести еще