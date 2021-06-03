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3 июня, источник: Sport.Zakon.kz

Меня недооценивали: Данияр Елеусинов назвал причину ухода от промоутера Головкина

Как объяснил сам Елеусинов, он остался не вполне доволен работой с Хирном и стриминговым сервисом DAZN.

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Источник: AP 2021

Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов прекратил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном из Matchroom Boxing, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Менеджер боксера Элвис Креспо в беседе с журналистом Майком Коппинджером подтвердил, что контракт Данияра с Matchroom истек, и теперь олимпийский чемпион-2016 является свободным агентом.

Как объяснил сам Елеусинов, он остался не вполне доволен работой с Хирном и стриминговым сервисом DAZN. В своем последнем на сегодняшний день бою казахстанец нокаутировал экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго и завоевал титул IBF Inter-Continental в полусреднем дивизионе.

— DAZN меня недооценивали. Я хочу провести еще три-четыре боя с боксерами уровня Индонго, у которых есть имя, а затем мы будем говорить о чемпионах в полусредней категории, — цитирует спортсмена Коппинджер.

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