«Первый бой проводила в 12 ночи». Чемпионка Азии из Казахстана — о своем главном успехе в карьере
Она выиграла в категории до 81 килограмма.
Она выиграла в категории до 81 килограмма.
На прошедшем в ОАЭ чемпионате Азии по боксу казахстанка Фариза Шолтай одержала победу. Она стала лучшей в категории до 81 килограмма. В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала о главных сложностях и значении успеха.
«Выступления на чемпионате Азии были, как минимум, нелегкие. Мои соперницы входили в число призеров на последних чемпионатах мира. Хотя при этом я также не смогу сказать, что было очень трудно. Скажем, легко точно не было. Я ощущала, что могу стать победительницей. С каждым раундом старалась прибавлять. В итоге у меня получилось. В первый день я выступала в 12 часов ночи по нашему времени. Организм к такому графику перестраивался очень долго. Было трудно. Но мы все преодолели. Лично для меня — это важная победа. Семь лет шла к этому. Для меня сейчас это самый высокий результат. Впереди у нас чемпионат мира, в конце года. Будем готовиться», — озвучила Шолтай.
Добавим, что женская команда на ЧА взяла десять медалей. Восемь раз наши спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала и по разу на вторую и третью.