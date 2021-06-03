«Первый бой проводила в 12 ночи». Чемпионка Азии из Казахстана — о своем главном успехе в карьере

«Выступления на чемпионате Азии были, как минимум, нелегкие. Мои соперницы входили в число призеров на последних чемпионатах мира. Хотя при этом я также не смогу сказать, что было очень трудно. Скажем, легко точно не было. Я ощущала, что могу стать победительницей. С каждым раундом старалась прибавлять. В итоге у меня получилось. В первый день я выступала в 12 часов ночи по нашему времени. Организм к такому графику перестраивался очень долго. Было трудно. Но мы все преодолели. Лично для меня — это важная победа. Семь лет шла к этому. Для меня сейчас это самый высокий результат. Впереди у нас чемпионат мира, в конце года. Будем готовиться», — озвучила Шолтай.