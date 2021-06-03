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3 июня, источник: Vesti.kz

«Первый бой проводила в 12 ночи». Чемпионка Азии из Казахстана — о своем главном успехе в карьере

Она выиграла в категории до 81 килограмма.

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На прошедшем в ОАЭ чемпионате Азии по боксу казахстанка Фариза Шолтай одержала победу. Она стала лучшей в категории до 81 килограмма. В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала о главных сложностях и значении успеха.

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«Выступления на чемпионате Азии были, как минимум, нелегкие. Мои соперницы входили в число призеров на последних чемпионатах мира. Хотя при этом я также не смогу сказать, что было очень трудно. Скажем, легко точно не было. Я ощущала, что могу стать победительницей. С каждым раундом старалась прибавлять. В итоге у меня получилось. В первый день я выступала в 12 часов ночи по нашему времени. Организм к такому графику перестраивался очень долго. Было трудно. Но мы все преодолели. Лично для меня — это важная победа. Семь лет шла к этому. Для меня сейчас это самый высокий результат. Впереди у нас чемпионат мира, в конце года. Будем готовиться», — озвучила Шолтай.

Добавим, что женская команда на ЧА взяла десять медалей. Восемь раз наши спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала и по разу на вторую и третью.

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