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3 июня, источник: Чемпионат.com

$ 100 млн за бой с любителем? Флойд Мейвезер издевается над индустрией даже в 44 года

Манимейкер будет контролировать свой заработок находясь в ринге. Так он гений или жулик?

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Источник: AFP 2021

Легендарный Флойд Мейвезер не покидает информационное поле, несмотря на то, что ему 44 года. Титулованный американец продолжает зарабатывать бешеные деньги на ровном месте. В эти выходные ему достанутся очередные легкие деньги за бой с известным блогером Логаном Полом (19,5 млн подписчиков в «Инстаграме» и 23 млн подписчиков в YouTube). Сообщается, что Мейвезер заработает гарантированно $ 10 миллионов, но этим дело не ограничится, потому что ему полагается 50% выручки от платных трансляций. Ожидается, что выручка за PPV может достичь $200 миллионов.

Вот что говорит сам Мейвезер о своих финансовых ожиданиях:

«$35 миллионов за 12 раундов или $100 миллионов за 6 раундов — большая разница».

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Это лишний раз подтверждает, что Мейвезер будет диктовать не только ход боя, но и управлять денежными потоками, находясь в ринге. Ему это не впервой, так как он лучше всех знает, как генерировать десятки и сотни миллионов долларов за один бой. Это стало еще одной причиной, почему все бойцы хотят драться именно с Мейвезером и почему он всегда главный за переговорным столом. Единственным исключением из правил стал бой с Оскаром де ла Хойей, который управлял промоутерской империей Golden Boy Promotions, ставшей одной из самых влиятельных компаний в конце нулевых и начале прошлого десятилетия.

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За всю боксерскую карьеру Мей заработал кропотливым трудом в боксерском зале и ринге свыше миллиарда долларов. Это без учета прибыли его промоутерской компании Mayweather Promotions, которая была соучредителем его последних боев, и его стриптиз-клуба Girl Collection. Самые большие гонорары пришли к нему в конце карьеры. Около половины всего заработанного ему принесли два поединка — бой века с Мэнни Пакьяо в 2015-м году ($300 млн) и санкционированный атлетической комиссией штата Невада бой с Конором Макгрегором в 2017-м ($275 млн), благодаря которому Мейвезер побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу на профессиональном ринге при нуле поражений. Стоит отметить, что Мейвезер-мл. за один бой с Конором заработал больше, чем Криштиану Роналду, Лионель Месси и Леброн Джеймс вместе взятые за весь 2017-й год ($275 млн против $259 млн).

Последний свой бой Мейвезер провел 31 декабря 2018 года в Японии против местного кикбоксера Тенсина Насукавы. Флойд за 139 секунд этого лёгкого боя заработал $ 9 млн. Похоже дружба с Уорреном Баффетом не оказалась лишней, но это не точно.

А за бой с восходящей звездой Саулем «Канело» Альваресом в 2013-м году Мейвезер заработал $73 млн. Остальные бои прошлого десятилетия (с Маркосом Майданой, Шейном Мозли, Мигелем Котто, Робертом Герреро, Виктором Ортисом и Андре Берто) стоили американцу от $30 до $45 миллионов каждый. Однако Мейвезер сообщил в своем инстаграме, что за второй бой с Майданой он получил $70 млн благодаря PPV.

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Итого за прошлое десятилетие Мейвезер заработал около миллиарда долларов США. И даже в 44 года, имея несколько успешных бизнесов, Мей остается актуальным, одиозным и в то же время не архаичным. Вспомните того же Роя Джонса-мл., которого отправляли на пенсию последние 15 лет. А Мейвезер гениален тем, что он не поддается народным спекуляциям и выходит в ринг только, когда ему выгодно.

Он, подобно инвестору, заходит на биржу и приумножает заработанное. Так он выбирает подходящее для себя время, когда можно драться против того или иного бойца, и остается в плюсе. Так что его карьера не столько обо всем известном слогане «Hard work, Dedication», но и о правильном тайминге за пределами ринга. Этим он отличается от всех спортсменов. Это гениальность великого мастера или чистой воды жульничество? Издевается над индустрией? Решать вам…

Денис Дорофеев

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