Мэйуэзер захотел дать реванш Макгрегору

Американец отметил, что согласился бы на такое предложение. Он также добавил, что считает ирландца легким соперником.

30 сентября прошлого года Мэйуэзер назвал желаемый гонорар за повторный бой с Макгрегором. Он отметил, что согласился бы на поединок за 300 миллионов долларов. В такую же сумму американец оценил поединок против российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

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Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.