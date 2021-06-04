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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэйуэзер захотел дать реванш Макгрегору

Американский боксер Флойд Мэйуэзер захотел провести реванш с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Об этом сообщает BJPenn.com.

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Источник: AP 2021

Американец отметил, что согласился бы на такое предложение. Он также добавил, что считает ирландца легким соперником.

30 сентября прошлого года Мэйуэзер назвал желаемый гонорар за повторный бой с Макгрегором. Он отметил, что согласился бы на поединок за 300 миллионов долларов. В такую же сумму американец оценил поединок против российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

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Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

Мэйуэзер — непобежденный боксер. В активе американца 50 побед в 50 поединках.

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