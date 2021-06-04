Канат Ислам возвращается. Известны подробности

Казахстанский средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО) задержался на родине, но планирует приехать в США и приступить к тренировкам уже в июне. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде боксера.

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«В мае он решил остаться дома и посвятить время семье. Однако уже в этом месяце он планирует приступить к тренировкам. Есть большая вероятность, что готовить Ислама будет новый тренер», — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что казахстанец вернется на ринг в июне. При этом сам менеджер боксера Нельсон Лопес планировал два боя для своего подопечного и анонсировал эту дату.

Напомним, что 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду (14−4−1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде.