Серебряному призеру чемпионата Азии по боксу подарили квартиру и 2 миллиона тенге
Ему всего 18 лет.
Ему всего 18 лет.
Серебряный призер чемпионата Азии по боксу Даниял Сабит встретился с акимом
На чемпионате Азии фурор произвели казахстанские
«Я очень благодарен своему тренеру, который ведет меня к большим достижениям. Второе место — это хороший результат. Я буду работать дальше», — отметил Сабит.
В этот день и сам аким ЗКО получил подарок. В Уральск приехал боец UFC Дамир Исмагулов, который недавно одолел бразильца Алвеса, допустившего провокации с казахстанским флагом. Он презентовал Гали Искалиеву майку с эмблемой спортивной организации и своим автографом.
«Бразилец допустил глупый поступок. Он сам потом пожалел об этом. После проигрыша он улыбался и говорил “I love Kazakhstan”. Для меня Уральск — родной город. После возвращения из
Аким ЗКО пожелал спортсменам дальнейших успехов и сфотографировался с ними на память.
Отметим, что чемпионат Азии прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Он завершился триумфом казахстанских спортсменок, которые завоевали восемь золотых медалей из десяти. Мужчины участвовали в пяти финальных поединках, но во всех проиграли решением судей.