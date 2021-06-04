Серебряному призеру чемпионата Азии по боксу подарили квартиру и 2 миллиона тенге

Серебряный призер чемпионата Азии по боксу Даниял Сабит встретился с акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым. 18-летний спортсмен получил в подарок однокомнатную квартиру и два миллиона тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На чемпионате Азии фурор произвели казахстанские девушки-боксеры. Мужчины остались без золотых медалей. Один из серебряных медалистов — Даниял Сабит из Уральска. Он в категории до 49 килограммов стал вторым, уступив действующему чемпиону из Узбекистана.

«Я очень благодарен своему тренеру, который ведет меня к большим достижениям. Второе место — это хороший результат. Я буду работать дальше», — отметил Сабит.

В этот день и сам аким ЗКО получил подарок. В Уральск приехал боец UFC Дамир Исмагулов, который недавно одолел бразильца Алвеса, допустившего провокации с казахстанским флагом. Он презентовал Гали Искалиеву майку с эмблемой спортивной организации и своим автографом.

«Бразилец допустил глупый поступок. Он сам потом пожалел об этом. После проигрыша он улыбался и говорил “I love Kazakhstan”. Для меня Уральск — родной город. После возвращения из Лас-Вегаса я приехал сюда. Здесь я провел свои первые соревнования на профессиональном уровне», — сказал Исмагулов.