Алоян защитил золотой пояс WBA, выиграв у Грищука в бою в рамках ПМЭФ

Первоначально Алоян должен был провести поединок против южноафриканца Линдайла Чемеси, но тот снялся по медицинским показателям. Его заменил никарагуанец Рикардо Бландон, но и он не смог выйти на ринг
Алоян впервые защитил золотой титул WBA, который завоевал в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над панамцем Роналем Батистой. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года.
Грищук выступает в профессиональном боксе с 2010 года. На счету 35-летнего боксера теперь 16 побед (6 нокаутом), 5 поражений. Украинец потерпел поражения в последних пяти поединках.
В главном бою боксерского турнира в рамках ПМЭФ за звание временного чемпиона мира WBA в весе до 76,2 кг встретятся россиянин Федор Чудинов и южноафриканец Рино Либенберг.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и