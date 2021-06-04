Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Сборные
4.06
Фарерские острова
Исландия
01
Футбол. Сборные
4.06
Италия
Чехия
40
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Гибралтар
60
Футбол. Сборные
4.06
Венгрия
Кипр
10
Футбол. Сборные
4.06
Испания
Португалия
00
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Сборные
4.06
Финляндия
Эстония
01
Все события
Фоторепортажи
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
31Канадцы отправили сборную России домой
4 июня, источник: ТАСС

Федор Чудинов защитил золотой титул WBA, победив Либенберга на турнире в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов защитил золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он выиграл у южноафриканца Рино Либенберга единогласным решением судей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чудинов во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В послужном списке 33-летнего спортсмена теперь 24 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015—2016 годах, один раз его защитив.

Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира — кубинец Давид Морель.

На счету 37-летнего Либенберга 21 победа (14 нокаутом), восемь поражений, одна ничья.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Пять хоккеистов сборной России, проваливших чемпионат мира
Медведев уничтожил великана из США на Ролан Гаррос
«Работать надо уметь»: Фетисов — об игре сборной России на ЧМ
Источник: Бразилия решила не играть на Кубке Америки
Татьяна Тарасова: Знарок со сборной не работает, вот и все
Волейболисты сборной России вышли в лидеры Лиги наций
Испания и Португалия не забили друг другу голов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь