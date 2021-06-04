Федор Чудинов защитил золотой титул WBA, победив Либенберга на турнире в рамках ПМЭФ

Чудинов во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В послужном списке 33-летнего спортсмена теперь 24 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015—2016 годах, один раз его защитив.