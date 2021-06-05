Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC обратился к болельщикам
У него главный бой вечера.
У него главный бой вечера.
Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 КО) надеется на хорошее выступление на вечере бокса MTK Fight Night в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Событие пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
«Добрый день, мои друзья. Следующий бой состоится 10 июля в Алматы. Давайте устроим хорошее шоу», — написал он в Instagram.
Отметим, что его соперник по главному бою пока не определен, тогда как в карде «молодежный» чемпион WBC из Казахстана Султан Заурбек (10−0, 7 КО) встретится с британцем Ронни Кларком (21−4−2, 10 KO). В андеркарте также выступят Рай Сейтжанов (6- 0, 3 КО), Али Балоев (10−0, 7 КО), Абай Толеш (8−1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5−0, 3 КО), Айдос Медет (6−0, 4 КО) и другие.
В последний раз Турсынбай, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, выходил на ринг в апреле. В рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) он за 70 секунд победил Хебера Рондона (20−1, 13 KO) из Венесуэлы и защитил пояс WBC International.
Напомним, что его дела ведет промоутерская компания MTK Global.