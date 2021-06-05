WBC отреагировал на первое поражение Батыра Джукембаева

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинги во всех весовых категориях, где изменения затронули нескольких представителей Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, опустился с восьмого на 16-е место.

Напомним, в конце мая он дебютировал в США и потерпел первое поражение в карьере, проиграв досрочно пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы поднялся с 12-й на 11-ю строчку. Али Ахмедов также отыграл одну позицию и стал 28-м.

Жанибек Алимханулы и Мейирим Нурсултанов сохранили шестое и 14-е места соответственно в рейтинге среднего веса. Это касается и представителей первой средней категории Садриддина Ахмедова (19-й) и Турсынбая Кулахмета (20-й).