«Золотой» чемпион WBA заявил о желании подраться с «Канело»

«Это не от меня зависит. Это зависит от рейтингов и телекомпаний. Для того, чтобы драться с Саулем Альваресом, нужно светиться в Америке, а я уже четыре года боксирую только в России. И его команда не согласится на этот бой, им это просто невыгодно. Мне нужно заранее знать о таком поединке и провести хорошую подготовку, а не за две недели до боя. К таким боксерам, как Альварес, некоторые пару лет готовятся. А так у меня есть желание встретиться с “Канело”», — цитирует Чудинова Allboxing.ru.