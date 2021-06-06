Без боя. Казахстанец Ербосынулы поднялся в рейтинге WBC
Он приблизился к десятке лучших.
Он приблизился к десятке лучших.
Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свой мировой рейтинг. По итогам перераспределения позиций казахстанец Айдос Ербосынулы улучшил свое положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором среднем весе он приблизился к десятке лучших. Ербосынулы с 12-го места переместился на 11-е.
При этом отметим, что весной он должен был сразиться в элиминаторном поединке. Однако
В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев, занимавший восьмую строчку, выбыл из топ-15.