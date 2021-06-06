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6 июня, источник: Vesti.kz

Без боя. Казахстанец Ербосынулы поднялся в рейтинге WBC

Он приблизился к десятке лучших.

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Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свой мировой рейтинг. По итогам перераспределения позиций казахстанец Айдос Ербосынулы улучшил свое положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором среднем весе он приблизился к десятке лучших. Ербосынулы с 12-го места переместился на 11-е.

При этом отметим, что весной он должен был сразиться в элиминаторном поединке. Однако из-за  заражения коронавирусом он не смог этого сделать.

В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев, занимавший восьмую строчку, выбыл из топ-15.

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