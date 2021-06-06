Флойд Мейвезер оказался на 15 кг легче Логана Пола
В Майами (штат Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского шоу, который возглавит 8-раундовый выставочный поединок между
В Майами (штат Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского шоу, который возглавит 8-раундовый выставочный поединок между
По результатам взвешивания Флойд Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Логана Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189.5 фунтов). Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени.
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