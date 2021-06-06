Флойд Мейвезер оказался на 15 кг легче Логана Пола

По результатам взвешивания Флойд Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Логана Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189.5 фунтов). Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени.

В андеркарде мероприятия пройдёт бой экс-чемпиона мира в первом среднем весе Джарретта Хёрда (24−1, 16 KO) с Луисом Ариасом (18−2−1, 9 KO), а также состоится очередное выступление бывшего обладателя титулов в двух дивизионах Баду Джека (23−3−3, 13 KO), который вместо провалившего допинг-тест Жана Паскаля встретится с непобеждённым венесуэльцем Дервином Колиной (15−0, 13 KOs).