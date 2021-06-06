Экс-чемпион мира с 29 нокаутами проведет бой с бывшим соперником Головкина
Заявленный ранее оппонент отказался от встречи.
Заявленный ранее оппонент отказался от встречи.
О вынужденной рокировке сообщает BoxingScene. Изначально Хайме должен был драться с Мацеем Сулецки. Сначала он получил травму, событие было перенесено. Однако теперь Мацей «слетел» окончательно. Причины решения не уточняются.
В команде мексиканца были вынуждены искать срочно замену. Выбор пал на соотечественника Сулецки Камила Шеремету.
Их бой должен состояться 19 июня в США.
Отметим, что Шеремета в декабре прошлого года бился против Головкина. Встреча завершилась досрочной победой казахстанца.