Экс-чемпион мира с 29 нокаутами проведет бой с бывшим соперником Головкина

Экс-чемпион мира Хайме Мунгия (36−0−0, 29 KO) проведет поединок против бывшего соперника казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). В июне он столкнется с поляком Камилом Шереметой (21−1, 5 КО).

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О вынужденной рокировке сообщает BoxingScene. Изначально Хайме должен был драться с Мацеем Сулецки. Сначала он получил травму, событие было перенесено. Однако теперь Мацей «слетел» окончательно. Причины решения не уточняются.

В команде мексиканца были вынуждены искать срочно замену. Выбор пал на соотечественника Сулецки Камила Шеремету.

Их бой должен состояться 19 июня в США.