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6 июня, источник: Vesti.kz

Супертяж Дюбуа жестко вырубил соперника и завоевал титул «временного» чемпиона WBA

Все завершилось во втором раунде.

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23-летний британский супертяжеловес Дэниел Дюбуа (16−1, 15 КО) в поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBA уверенно расправился с румыном Богданом Дину (20−3, 16 КО), сообщает vRINGe.com.

Аккуратно подготовив благодатную почву джебом, в самом начале второго раунда Дюбуа зажал оппонента у канатов серией и попал справа в голову.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дину рухнул на настил — о продолжении встречи речи уже не шло.

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