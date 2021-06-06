Супертяж Дюбуа жестко вырубил соперника и завоевал титул «временного» чемпиона WBA

23-летний британский супертяжеловес Дэниел Дюбуа (16−1, 15 КО) в поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBA уверенно расправился с румыном Богданом Дину (20−3, 16 КО), сообщает vRINGe.com.

Аккуратно подготовив благодатную почву джебом, в самом начале второго раунда Дюбуа зажал оппонента у канатов серией и попал справа в голову.