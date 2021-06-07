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09:39 (мск), источник: ТАСС

Выставочный поединок между боксером Мэйуэзером и блогером Полом продлился все раунды

ТАСС, 7 июня. Выставочный поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и видеоблогером и актером Логаном Полом продлился все запланированные восемь раундов. Бой прошел в Майами, официально победитель не объявлен.

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Источник: AP 2021

Изначально поединок должен был пройти 20 февраля, но был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Разница в весе между соперниками составила почти 16 кг: вес Мэйуэзера на церемонии взвешивания был равен 70,3 кг, Пола — 86 кг. Также блогер выше боксера на 15 см.

Поединок носил выставочный характер. По правилам Атлетической комиссии штата Флорида, бой не обслуживался судьями, победитель официально не был объявлен, но нокаут был допустим, и рефери мог его засчитать. Соперники выступали без шлемов, в тренировочных, 12-унцовых перчатках. Формат боя — восемь трехминутных раундов.

Во время загрузки произошла ошибка.

За этот бой Мэйуэзер получит $112 млн, Пол — $18 млн.

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Против Мэйуэзера — с отрицательным послужным списком

43-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Он завершил карьеру в 2017 году после боя с ирландцем Конором Макгрегором, у которого выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде. В декабре 2018 года Мэйуэзер провел выставочный поединок против японского кикбоксера Тэнсина Насукавы, победив нокаутом в первом раунде.

26-летний Пол ранее провел два боксерских поединка против другого видеоблогера — KSI. Первый бой, прошедший по любительским правилам в феврале 2018 года, завершился вничью, во втором, в сентябре 2019-го, по профессиональным правилам судьи зафиксировали победу KSI.

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