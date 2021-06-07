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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры после боя с Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры, после того как сразился с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2021

«Вероятно, нет», — сказал Мейвезер, отвечая на вопрос, согласится ли он провести ещё один выставочный бой.

После этого Флойда спросили, согласится ли он провести официальный поединок.

«Нет, абсолютно точно», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого он получит 10% от продаж платных трансляций.

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