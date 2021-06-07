Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры после боя с Логаном Полом

«Вероятно, нет», — сказал Мейвезер, отвечая на вопрос, согласится ли он провести ещё один выставочный бой.

После этого Флойда спросили, согласится ли он провести официальный поединок.

«Нет, абсолютно точно», — добавил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.