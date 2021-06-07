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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» отреагировал на бой Мейвезера с блогером

Вышло лаконично.

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Источник: AP 2021

Известный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, выступающий во втором среднем весе, лаконично отреагировал в Twitter на бой между американцами — 44-летним Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний «Канело» опубликовал лишь один эмодзи:

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что восьмираундовый бой был выставочным, соперники не смогли выявить сильнейшего.

За прошедший поединок гарантированный гонорар Мейвезера составил десять миллионов долларов, а гарантированный гонорар Пола — 250 тысяч долларов, и это не считая положенных им процентов от продаж платных трансляций вечера.

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