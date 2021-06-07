«Канело» отреагировал на бой Мейвезера с блогером

Известный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, выступающий во втором среднем весе, лаконично отреагировал в Twitter на бой между американцами — 44-летним Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За прошедший поединок гарантированный гонорар Мейвезера составил десять миллионов долларов, а гарантированный гонорар Пола — 250 тысяч долларов, и это не считая положенных им процентов от продаж платных трансляций вечера.