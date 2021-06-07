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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Брат блогера пригрозил «Канело» после реакции мексиканца на бой с Мейвезером

Поединок был выставочным.

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Источник: AP 2021

Джейк Пол, брат Логана Пола, не оставил без внимания реакцию Сауля «Канело» Альвареса после боя с Флойдом Мейвезером, когда мексиканский боксер опубликовал лишь один эмодзи, характеризирующий красноречиво, по его мнению, прошедшее действо на ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Логан и Флойд провели все восемь раундов, по итогам которых победитель не был выявлен, так как по регламенту было предусмотрено, что сильнейший не будет определяться по очкам, если обе стороны устоят до финального гонга, что, собственно, и произошло.

«Ты не можешь продавать PPV. Я сожру тебя живьем», — обратился Джейк к Альваресу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что это был выставочный бой, вследствие чего не вошел в профессиональные рекорды спортсменов. Гарантированный гонорар Мейвезера за этот вечер составил десять миллионов долларов, а гарантированный гонорар Логана — 250 тысяч долларов.

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