Чемпион UFC назвал сумасшедшим гонорар звезды YouTube за бой с Мэйуэзером

Спортсмен заявил, что ему страшно даже подумать о том, что звезда YouTube заработал 20 миллионов долларов за выставочный поединок. «Что мы делаем не так?» — задался вопросом Нганну.

Поединок между Полом и Мэйуэзером прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium ранее 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог закончиться нокаутом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.