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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Костя Цзю отреагировал на бой Мэйуэзера против звезды YouTube

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на бой между YouTube-блогером Логаном Полом и американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен отметил, что его коллега был не в форме. Он также добавил, что сам бы никогда не согласился на такой поединок. По мнению Цзю, главным принципом Мэйуэзера является зарабатывание денег. «Ему до одного места, повлияет ли это на уважение к нему со стороны коллег, к сожалению», — добавил боксер.

Поединок между Полом и Мэйуэзером прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium в ночь на 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог завершиться нокаутом.

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Последний раз Мэйуэзер проводил выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.

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