Костя Цзю отреагировал на бой Мэйуэзера против звезды YouTube

Спортсмен отметил, что его коллега был не в форме. Он также добавил, что сам бы никогда не согласился на такой поединок. По мнению Цзю, главным принципом Мэйуэзера является зарабатывание денег. «Ему до одного места, повлияет ли это на уважение к нему со стороны коллег, к сожалению», — добавил боксер.