Белорусские боксеры завоевали три олимпийские лицензии на квалификационном турнире в Париже

В весовой категории 63 кг пропуск на Игры в Токио завоевал Дмитрий Асанов, который в 1/8 финала победил представителя Дании Николая Тертеряна — 5:0.

Уже в статусе обладателя лицензии уроженец Минской области выиграл четвертьфинальный бой у поляка Дамиана Дуркача и в споре за место в решающей стадии соревнования одолел россиянина Габила Мамедова.

Также олимпийская лицензия на счету Александра Радионова (69 кг). В его весовой категории разыгрывалось шесть пропусков на Игры. Молодой боксер из Бобруйска победил в 1/8 финала израильтянина Мирослава Капулера, но уступил Сотомайору Колласо из Азербайждана. Тем не менее белорус получил возможность боксировать за лицензию и воспользовался ей сполна, одолев турка Нихата Ехинчи.

Добился права выступить на главных стартах и опытнейший боксер Виталий Бондаренко. В его весе 75 кг было также разыграно шесть лицензий. Белорус начал турнир с трудовой виктории над неуступчивым турецким «файтером» Серхатом Гюлером. В четвертьфинале он проиграл россиянину Глебу Бакши. Получив право оспорить пропуск на Олимпиаду с Ланселотом Протоном де ла Шапелем Виталий Бондаренко одержал важную победу.

Не смогли стать обладателями лицензий Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг) в стартах мужчин, а также Юлия Апанасович (51 кг), Галина Бруевич (57 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).