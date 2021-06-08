Майк Тайсон указал на ошибку Флойду Мейвезеру, который сразился с Логаном Полом

«Думаю, Флойд должен продолжать сражаться. Но я не считаю, что он должен биться в чёртовом первом тяжёлом весе. Ему следует биться с боксёрами, которые находятся в той же весовой категории, что и он.



Он должен был заставить Пола сбросить вес. Меня удивило, что он этого не сделал», — приводит слова Тайсона BoxingScene.