Назван гонорар Мэйуэзера за бой со звездой YouTube

По информации источника, спортсмен получил за поединок 56,5 миллиона долларов. Отмечается, что 10 миллионов — это гарантированный гонорар, 16,5 миллиона — доход от продаж платных трансляций и 30 миллионов — выплаты от спонсоров.

Поединок между Мэйуэзером и звездой YouTube прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог закончиться нокаутом.