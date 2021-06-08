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18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван гонорар Мэйуэзера за бой со звездой YouTube

Назван гонорар американского боксера Флойда Мэйуэзера за бой с YouTube-блогером Логаном Полом. Данные приводит Mirror.

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Источник: Reuters

По информации источника, спортсмен получил за поединок 56,5 миллиона долларов. Отмечается, что 10 миллионов — это гарантированный гонорар, 16,5 миллиона — доход от продаж платных трансляций и 30 миллионов — выплаты от спонсоров.

Поединок между Мэйуэзером и звездой YouTube прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог закончиться нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний раз Мэйуэзер проводил выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.

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