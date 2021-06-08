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8 июня, источник: Vesti.kz

Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18−1, 14 KO) встретился с именитым соотечественником — чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: boxingscene.com

«Мы гордимся GGG, в какой точке мира бы не находились. У нас была хорошая встреча с нашим дядей Геной, который открыл дорогу для казахстанских боксеров-профессионалов к чемпионству. Он оценил мой последний бой и дал совет. Большое спасибо! Даст Бог, это только начало великого пути. GGG — лучший в своем деле», — написал Джукембаев на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с Головкиным.

Напомним, последний бой Джукембаев провел 30 мая в Лос-Анджелесе против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17−1−0, 17 KO). В четвертом раунде соперник отправил казахстанца в нокдаун, а после восьмого угол Батыра отказался от продолжения поединка.

Для Джукембаева это поражение стало первым в карьере, а поединок был дебютным в США.

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