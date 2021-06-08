Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет

«Мы гордимся GGG, в какой точке мира бы не находились. У нас была хорошая встреча с нашим дядей Геной, который открыл дорогу для казахстанских боксеров-профессионалов к чемпионству. Он оценил мой последний бой и дал совет. Большое спасибо! Даст Бог, это только начало великого пути. GGG — лучший в своем деле», — написал Джукембаев на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с Головкиным.