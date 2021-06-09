Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев получил новую должность
Также он становился призером на чемпионатах мира и Азии.
Также он становился призером на чемпионатах мира и Азии.
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев назначен на новую должность. Об этом сообщает паблик «Астана Арланс» в Instagram.
Отмечается, что Артаев сменит на посту государственного тренера Республики Казахстан по боксу Болата Абдрахманова.
В 2004-м он выиграл «золото» на Играх в Афинах (Греция), также становился призером на чемпионатах мира и Азии.