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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев получил новую должность

Также он становился призером на чемпионатах мира и Азии.

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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев назначен на новую должность. Об этом сообщает паблик «Астана Арланс» в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что Артаев сменит на посту государственного тренера Республики Казахстан по боксу Болата Абдрахманова.

В 2004-м он выиграл «золото» на Играх в Афинах (Греция), также становился призером на чемпионатах мира и Азии.

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