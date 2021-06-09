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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Призера ЧМ по боксу из Казахстана забрали в армию после чемпионата Азии

В финале он проиграл узбеку.

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Серебряный призер чемпионата Азии по боксу 2021 года в Дубае (ОАЭ) Абильхан Аманкул пополнил ряды Вооруженных сил Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Министерства обороны РК.

Он будет год служить в спортивной роте ведомства.

«Думаю, что каждый мужчина должен выполнить свой долг перед родиной. Я верю, что мне удастся достойно его выполнить», — сказал боксер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в финале ЧА-2021 в весовой категории до 75 килограммов Аманкул встречался с Саиджамшитом Жафаровым из Узбекистана. Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун, но в итоге судьи победу раздельным решением (4:1) отдали узбеку.
Аманкул также становился бронзовым призером ЧА-2017, является серебряным призером чемпионата мира (2017) и Азиатских игр (2018). Будет представлять Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.

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