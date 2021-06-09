Призера ЧМ по боксу из Казахстана забрали в армию после чемпионата Азии

Серебряный призер чемпионата Азии по боксу 2021 года в Дубае (ОАЭ) Абильхан Аманкул пополнил ряды Вооруженных сил Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Министерства обороны РК.

Он будет год служить в спортивной роте ведомства.

«Думаю, что каждый мужчина должен выполнить свой долг перед родиной. Я верю, что мне удастся достойно его выполнить», — сказал боксер.