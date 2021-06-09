Избегавший боя с Головкиным экс-чемпион мира собрался подраться с легендарным боксером
Он уходил на серии из пяти побед.
Он уходил на серии из пяти побед.
Отмечается, что встреча, вероятно, состоится в родном для британца Ноттингеме, где популярность почти 44-летнего Фроча обеспечит заполненную арену.
Недавно всегда резкий на высказывания Фроч разозлил американца заявлением, что нынешний Рой «давно уже пробитый».
«А ну покажи мне. Покажи, какой я пробитый, — призвал англичанина 52-летний Джонс в эфире iFL TV. — Стадион Уэмбли, 80 000 зрителей… Давай».
Фроч завершил карьеру семь лет назад. В отличие от многих чемпионов, он ушел не с поражением, а на полосе из пяти побед и после титульного боя. При этом он в свое время мог встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным, но промоутерам не удалось их свести в ринге. В то же время GGG называл его клоуном, который избегает с ним боя.