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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Избегавший боя с Головкиным экс-чемпион мира собрался подраться с легендарным боксером

Он уходил на серии из пяти побед.

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Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч (33−2, 24 КО) ведет переговоры о выставочном бое с Роем Джонсом (66−9, 47 КО), сообщает vRINGe.com со ссылкой на Boxingnews24.com.

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Отмечается, что встреча, вероятно, состоится в родном для британца Ноттингеме, где популярность почти 44-летнего Фроча обеспечит заполненную арену.

Недавно всегда резкий на высказывания Фроч разозлил американца заявлением, что нынешний Рой «давно уже пробитый».

«А ну покажи мне. Покажи, какой я пробитый, — призвал англичанина 52-летний Джонс в эфире iFL TV. — Стадион Уэмбли, 80 000 зрителей… Давай».

Фроч завершил карьеру семь лет назад. В отличие от многих чемпионов, он ушел не с поражением, а на полосе из пяти побед и после титульного боя. При этом он в свое время мог встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным, но промоутерам не удалось их свести в ринге. В то же время GGG называл его клоуном, который избегает с ним боя.

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