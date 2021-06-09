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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Тайсона сообщил, когда Майк вернётся на ринг

Рафаэль Кордейро, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона, анонсировал возвращение своего подопечного на ринг в сентябре 2021 года.

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«Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, он всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что намечается на сентябрь. Пока не знаю, кто будет следующим соперником. Компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре», — приводит слова Кордейро BJPenn.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Тайсон заявил, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер допустил ошибку, согласившись на бой с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который гораздо тяжелее его. По мнению Тайсона, Мейвезеру следует драться в более лёгкой весовой категории.

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