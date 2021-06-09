Тренер Тайсона сообщил, когда Майк вернётся на ринг
Рафаэль Кордейро, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона, анонсировал возвращение своего подопечного на ринг в сентябре 2021 года.
Рафаэль Кордейро, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона, анонсировал возвращение своего подопечного на ринг в сентябре 2021 года.
«Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, он всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас
Ранее Тайсон заявил, что