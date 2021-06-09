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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Бой Мэйуэзера против звезды YouTube посчитали договорным

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум посчитал договорным поединок американского боксера Флойда Мэйуэзера и звезды YouTube Логана Пола.

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Источник: AP 2021

Он назвал происходящее шуткой и фарсом, отметив, что спортсмен мог нокаутировать соперника в любой момент, однако сценарий встречи был прописан заранее. Арум также добавил, что не стал бы платить за просмотр этого боя и пяти центов.

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Ранее сообщалось, что Мэйуэзер получил за бой 56,5 миллиона долларов. Из них 10 миллионов — это гарантированный гонорар, 16,5 миллиона — доход от продаж платных трансляций и 30 миллионов — выплаты от спонсоров.

Поединок между Мэйуэзером и Полом прошел в Майами 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог завершиться нокаутом.

Последний раз Мэйуэзер проводил выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.

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