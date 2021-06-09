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15:42 (мск), источник: Матч ТВ

Тайсон вернется на ринг в сентябре

Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал, что боксер вернется в ринг ближайшей осенью.

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Источник: AP 2021
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Мы продолжаем тренироваться, Майк — атлет, он работает в зале по лапам. Думаю, что в сентябре у нас что-то будет. Пока не знаю, кто будет соперником, его компания Legends Only League работает над этим, работает над телевизионным контрактом, а мы усердно тренируемся.
Рафаэль Кордейро
тренер легендарного боксера Майка Тайсона

54-летний Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим. Поединок завершился вничью.

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