Тайсон вернется на ринг в сентябре
Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал, что боксер вернется в ринг ближайшей осенью.
Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал, что боксер вернется в ринг ближайшей осенью.
Мы продолжаем тренироваться, Майк — атлет, он работает в зале по лапам. Думаю, что в сентябре у нас
что-тобудет. Пока не знаю, кто будет соперником, его компания Legends Only League работает над этим, работает над телевизионным контрактом, а мы усердно тренируемся.
54-летний Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем