Тайсон вернется на ринг в сентябре

Мы продолжаем тренироваться, Майк — атлет, он работает в зале по лапам. Думаю, что в сентябре у нас что-то будет. Пока не знаю, кто будет соперником, его компания Legends Only League работает над этим, работает над телевизионным контрактом, а мы усердно тренируемся.

Рафаэль Кордейро тренер легендарного боксера Майка Тайсона