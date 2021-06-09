Третий бой Фьюри — Уайлдер пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе
Стало известно место проведения поединка за титул чемпиона WBC в тяжелом весе.
Стало известно место проведения поединка за титул чемпиона WBC в тяжелом весе.
Как сообщает Boxing Scene, на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада было указанно, что Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) проведет защиту пояса от Деонтея Уайлдера (42−1−1, 41 КО) на
Бой запланирован на 24 июля 2021 года. Его смогут посетить свыше 20 тысяч болельщиков.