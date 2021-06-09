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16:02 (мск), источник: Sports.Ru

Третий бой Фьюри — Уайлдер пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе

Стало известно место проведения поединка за титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

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Источник: AP 2021

Как сообщает Boxing Scene, на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада было указанно, что Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) проведет защиту пояса от Деонтея Уайлдера (42−1−1, 41 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Бой запланирован на 24 июля 2021 года. Его смогут посетить свыше 20 тысяч болельщиков.

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