Третий бой Фьюри — Уайлдер пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе

Как сообщает Boxing Scene, на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада было указанно, что Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) проведет защиту пояса от Деонтея Уайлдера (42−1−1, 41 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.