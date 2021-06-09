Казахстанцы Елеусинов и Рысбек проведут бой друг против друга в Алматы

При этом изначально Даурен, брат олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, должен был боксировать против другого казахстанца — Михаила Коханчика.

Напомним, что оба боксера в своих предыдущих боях в 2020 году потерпели первые поражения в карьере. Так, Елеусинов проиграл мексиканцу Хуану Карлосу Рэйгосе, на кону стоял второстепенный титул WBC International в среднем весе. Рысбек же в рамках второго среднего дивизиона был удосрочен белорусом Михаилом Долголевцем.