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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанцы Елеусинов и Рысбек проведут бой друг против друга в Алматы

Казахстанские боксеры Даурен Елеусинов (8−1−1, 7 КО) и Арман Рысбек (7−1, 6 КО) проведут бой друг против друга. Об этом сообщила менеджерская компания MTK Global, с которой они сотрудничают.

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Источник: AP 2021

Поединок состоится 10 июля в Алматы в рамках вечера бокса во дворце спорта имени Балуана Шолака.

При этом изначально Даурен, брат олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, должен был боксировать против другого казахстанца — Михаила Коханчика.

Напомним, что оба боксера в своих предыдущих боях в 2020 году потерпели первые поражения в карьере. Так, Елеусинов проиграл мексиканцу Хуану Карлосу Рэйгосе, на кону стоял второстепенный титул WBC International в среднем весе. Рысбек же в рамках второго среднего дивизиона был удосрочен белорусом Михаилом Долголевцем.

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