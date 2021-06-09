Бой боксера Ковалева в России маловероятен

По информации ТАСС, представители Ковалева провели ряд встреч в России с промоутерами.

«Пока это маловероятно», — сказал собеседник агентства.

Ковалев ранее возобновил тренировки после паузы, связанной с положительным результатом допинг-теста. Боксер сдал шесть тестов, которые дали отрицательный результат, что позволило ему возобновить карьеру. В январе 2021 года россиянин был временно отстранен от выступлений из-за положительной допинг-пробы перед поединком с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться в Москве 30 января.