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9 июня, источник: ТАСС

Бой боксера Ковалева в России маловероятен

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проведение боя бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева в России на данный момент маловероятно. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: AP 2021

По информации ТАСС, представители Ковалева провели ряд встреч в России с промоутерами.

«Пока это маловероятно», — сказал собеседник агентства.

Ковалев ранее возобновил тренировки после паузы, связанной с положительным результатом допинг-теста. Боксер сдал шесть тестов, которые дали отрицательный результат, что позволило ему возобновить карьеру. В январе 2021 года россиянин был временно отстранен от выступлений из-за положительной допинг-пробы перед поединком с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться в Москве 30 января.

Ковалеву 38 лет, он был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории, также он является единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. Последний поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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