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10:31 (мск), источник: Sports.Ru

Емельяненко про реванш с Кокляевым: «Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его»

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вопрос о возможном реванше со стронгменом Михаилом Кокляевым.

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Источник: РИА "Новости"
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«Миша — хороший парень, но я его не понимаю. Ему, видимо, понравилось путешествовать моими авиалиниями? Он хочет «Полет над гнездом кукушки 2.0»?

Повторюсь: мне без разницы, кого бить. Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его. Что уж греха таить: так быстро, как в бою с Мишей, я еще никогда не зарабатывал", — сказал Емельяненко.

В ноябре 2019-го Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

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