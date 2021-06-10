Емельяненко про реванш с Кокляевым: «Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его»

«Миша — хороший парень, но я его не понимаю. Ему, видимо, понравилось путешествовать моими авиалиниями? Он хочет «Полет над гнездом кукушки 2.0»?

Повторюсь: мне без разницы, кого бить. Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его. Что уж греха таить: так быстро, как в бою с Мишей, я еще никогда не зарабатывал", — сказал Емельяненко.