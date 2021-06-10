«Под угрозой его карьера». Эксперт назвал главную проблему Каната Ислама и дал ему совет

Казахстанский средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО) впустую тратит свое время и ставит под угрозу карьеру. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Он оценил шансы боксера на получение титульного боя и подсказал ему, как совершить камбэк.

Читайте также Канат Ислам возвращается. Известны подробности

«Канат Ислам впустую тратит свои лучшие годы. Под угрозой его карьера. Несколько лет назад, он был перспективным и опасным. Затем что-то произошло. С 2017 года он всего три раза вышел на ринг. Возможно, ему просто не везет. Проблемы со здоровьем, разногласия с командой и другие факторы могут серьезно усложнить карьеру. Конечно же, он по-прежнему имеет определенный авторитет по линии WBO. В теории, его могут выбрать для защиты титула. У Ислама прекрасный послужной список и статистика. Правда, я не представляю, за счет чего ему удастся победить любого из чемпионов среднего веса. В целом, сам факт такого боя маловероятен. По крайней мере в данный момент. Ему нужно реабилитировать карьеру и набрать темп. Для этого нужно регулярно драться и быть на виду», — отметил Джей.

Ранее сообщалось, что казахстанец вернется на ринг в июне, но он задержался на родине. При этом менеджер боксера Нельсон Лопес планировал два боя для своего подопечного, один из которых должен был состоятся в этом месяце.

Напомним, что 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду (14−4−1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде. После этой победы он попал в топ-5 рейтинга WBO.