«Под угрозой его карьера». Эксперт назвал главную проблему Каната Ислама и дал ему совет
Он оценил его шансы на чемпионский бой.
Он оценил его шансы на чемпионский бой.
Казахстанский средневес Канат Ислам (28−0, 22 КО) впустую тратит свое время и ставит под угрозу карьеру. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Он оценил шансы боксера на получение титульного боя и подсказал ему, как совершить камбэк.
«Канат Ислам впустую тратит свои лучшие годы. Под угрозой его карьера. Несколько лет назад, он был перспективным и опасным. Затем
Ранее сообщалось, что казахстанец вернется на ринг в июне, но он задержался на родине. При этом менеджер боксера Нельсон Лопес планировал два боя для своего подопечного, один из которых должен был состоятся в этом месяце.
Напомним, что 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду (14−4−1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде. После этой победы он попал в топ-5 рейтинга WBO.
К слову, февральский бой стал первым для казахстанца с октября 2019 года. Такой простой был второй раз в карьере: с 2017 года Ислам пропустил еще полтора года.