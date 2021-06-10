Стали известны сроки возвращения Ербосынулы после срыва боя за звание претендента на чемпионский пояс
Он должен был биться с соперником из России.
Он должен был биться с соперником из России.
Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО) планирует приступить к тренировкам и провести следующий поединок в конце лета. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к его команде.
В данный момент он находится в Казахстане и восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции,
Их поединок должен был состоятся 17 апреля в Карлсруэ (Германия). Однако за неделю до встречи казахстанец подхватил Covid-19. В свою очередь Шведенко и его тренер Эдди Крофт усомнились в этом, обвинив Ербосынулы во лжи. В ответ команда казахстанца предоставила официальный диагноз врачей.
Последний раз Ербосынулы дрался в декабре в