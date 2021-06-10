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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны сроки возвращения Ербосынулы после срыва боя за звание претендента на чемпионский пояс

Он должен был биться с соперником из России.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО) планирует приступить к тренировкам и провести следующий поединок в конце лета. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к его команде.

В данный момент он находится в Казахстане и восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции, из-за которой был вынужден отменить бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15−0, 6 КО).

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Их поединок должен был состоятся 17 апреля в Карлсруэ (Германия). Однако за неделю до встречи казахстанец подхватил Covid-19. В свою очередь Шведенко и его тренер Эдди Крофт усомнились в этом, обвинив Ербосынулы во лжи. В ответ команда казахстанца предоставила официальный диагноз врачей.

Последний раз Ербосынулы дрался в декабре в Нур-Султане, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19−1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

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