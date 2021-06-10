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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер с 11 победами в профи узнал дату и соперника по следующему бою

В карде выступят и другие его соотечественники.

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Казахстанский боксер Ержан Залилов (11−3−2, 5 КО) следующий бой проведет 10 июля в Алматы в рамках вечера бокса MTK Fight Night.

В этот день он будет боксировать против соотечественника Багдата Уайдаева (5−0, 1 КО).

Во время загрузки произошла ошибка.

В главном событии вечера выступит представитель первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3−0, 2 КО) из Казахстана, который становился чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Его соперник пока не определен.

В андеркарте также выступят Рай Сейтжанов (6−0, 3 КО), Али Балоев (10−0, 7 КО), Абай Толеш (8−1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5−0, 3 КО), Айдос Медет (6−0, 4 КО) и другие казахстанцы.

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