WBC выставит специальный пояс для боя чемпиона мира в весе Головкина
Он приурочен к Дню освобождения рабов в США.
Он приурочен к Дню освобождения рабов в США.
На кону боя чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло (31−0, 22 КО) будет стоять особенный пояс, передает vringe.com.
Афроамериканец проведет защиту титула 19 июня в Хьюстоне (Техас, США) против Хуана Монтиэля (22−4−2, 22 КО) из Мексики. WBC приготовила для этого события специальный «Пояс свободы». Все это приурочено к Дню освобождения рабов, который в США более известен как Juneteenth.
Напомним, в этом же весе выступает казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.