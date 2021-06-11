WBC выставит специальный пояс для боя чемпиона мира в весе Головкина

На кону боя чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло (31−0, 22 КО) будет стоять особенный пояс, передает vringe.com.

Геннадий Головкин может провести два боя в 2021 году

Афроамериканец проведет защиту титула 19 июня в Хьюстоне (Техас, США) против Хуана Монтиэля (22−4−2, 22 КО) из Мексики. WBC приготовила для этого события специальный «Пояс свободы». Все это приурочено к Дню освобождения рабов, который в США более известен как Juneteenth.