Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
Все события
Фоторепортажи
31Канадцы отправили сборную России домой
15Звезды, которых не будет на Евро
09:24 (мск), источник: Vesti.kz

WBC выставит специальный пояс для боя чемпиона мира в весе Головкина

Он приурочен к Дню освобождения рабов в США.

Наверх
Источник: AP 2021

На кону боя чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло (31−0, 22 КО) будет стоять особенный пояс, передает vringe.com.

Читайте также
Геннадий Головкин может провести два боя в 2021 году

Афроамериканец проведет защиту титула 19 июня в Хьюстоне (Техас, США) против Хуана Монтиэля (22−4−2, 22 КО) из Мексики. WBC приготовила для этого события специальный «Пояс свободы». Все это приурочено к Дню освобождения рабов, который в США более известен как Juneteenth.

Напомним, в этом же весе выступает казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
В Турции смягчили лимит. Сегодня эти парни сыграют с Италией
Скандал в сборной Франции: Мбаппе обиделся на Жиру после критики
Нападающий «Ахмата» стал игроком «Краснодара»
Рамзан Кадыров порассуждал о возможности боя с Хабибом
Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» в суде
Сборная России проиграла Словении в Лиге наций
Бывший арбитр ФИФА Хусаинов сравнил Черчесова с Иисусом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь