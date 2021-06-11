Флойд Мейвезер назвал условие боя с Джейком Полом

«Джейк Пол вёл речь о настоящем поединке. Если это будет настоящий бой, я перейду в свою настоящую боевую весовую категорию, которая составляет 147 или 154 фунта. Если Джейк Пол сможет сбросить вес до 154 фунтов (почти 70 кг. — прим. ред.), мы сможем увидеть его мастерство», — приводит слова Мейвезера Dexerto.