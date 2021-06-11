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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Флойд Мейвезер назвал условие боя с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, при каком условии согласится сразиться с боксёром и видеоблогером Джейком Полом.

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Источник: Reuters
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В минувшие выходные Мейвезер провёл выставочный поединок с Логаном Полом, братом Джейка, победителя выявить не удалось.

«Джейк Пол вёл речь о настоящем поединке. Если это будет настоящий бой, я перейду в свою настоящую боевую весовую категорию, которая составляет 147 или 154 фунта. Если Джейк Пол сможет сбросить вес до 154 фунтов (почти 70 кг. — прим. ред.), мы сможем увидеть его мастерство», — приводит слова Мейвезера Dexerto.

На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. У Джейка Пола три победы в трёх боях.

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