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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

48-летний Оскар де ла Хойя объявил о возвращении в бокс и анонсировал реванш с Мейвезером

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что вернётся на ринг в сентябре 2021 года.

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Источник: AP 2021

Последний поединок 48-летний де ла Хойя провёл в декабре 2008 года, проиграв Мэнни Пакьяо.

Также де ла Хойя заявил, что вызовет на бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. В мае 2007 года Мейвезер победил Оскара раздельным решением судей.

Дайте мне провести два боя, и я вызову чёртового Флойда Мейвезера. Увидите, это будет чёртов настоящий бой.
Оскар де ла Хойя
американский боксер, чемпионом мира в шести весовых категориях

Первый бой в профессиональном боксе Оскар де ла Хойя провёл в 1992 году. На его счету 45 поединков, в которых он одержал 39 побед (в том числе 30 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

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