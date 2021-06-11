Дацик вновь победил камерунца Дижона и потребовал «настоящего Тайсона»

Супертяжеловесы сошлись в ринге во второй раз — в феврале этого года Дацик нокаутировал Дижона в четвертом раунде. Изначально Рыжий Тарзан должен был драться с другим оппонентом, но из-за проблем с визой он не смог вовремя прибыть в Москву. Дижон принял бой на коротком уведомлении, при этом россиянин оказался тяжелее на 28 килограммов. Вес Дацика составляет 120 килограммов, камерунца — 92.
Сразу по окончании боя Дацик обратился к промоутеру и организатору боксерского шоу Владимиру Хрюнову.
«Хватит давать мне недостойных пижонов. Дайте мне настоящего Тайсона. Знаю, вы можете», — заявил боец.
В ММА в активе скандально известного российского 44-летнего бойца шесть побед и восемь поражений. В середине ноября 2020 года Дацик, ранее осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией, освободился по УДО из колонии в Ленобласти.