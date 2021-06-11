Дацик вновь победил камерунца Дижона и потребовал «настоящего Тайсона»

Супертяжеловесы сошлись в ринге во второй раз — в феврале этого года Дацик нокаутировал Дижона в четвертом раунде. Изначально Рыжий Тарзан должен был драться с другим оппонентом, но из-за проблем с визой он не смог вовремя прибыть в Москву. Дижон принял бой на коротком уведомлении, при этом россиянин оказался тяжелее на 28 килограммов. Вес Дацика составляет 120 килограммов, камерунца — 92.