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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацик вновь победил камерунца Дижона и потребовал «настоящего Тайсона»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей победил камерунского боксера Тайсона Дижона. Трехраундовый поединок по правилам бокса состоялся в Подмосковье.

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Источник: Спорт РИА Новости

Супертяжеловесы сошлись в ринге во второй раз — в феврале этого года Дацик нокаутировал Дижона в четвертом раунде. Изначально Рыжий Тарзан должен был драться с другим оппонентом, но из-за проблем с визой он не смог вовремя прибыть в Москву. Дижон принял бой на коротком уведомлении, при этом россиянин оказался тяжелее на 28 килограммов. Вес Дацика составляет 120 килограммов, камерунца — 92.

Сразу по окончании боя Дацик обратился к промоутеру и организатору боксерского шоу Владимиру Хрюнову.

«Хватит давать мне недостойных пижонов. Дайте мне настоящего Тайсона. Знаю, вы можете», — заявил боец.

В ММА в активе скандально известного российского 44-летнего бойца шесть побед и восемь поражений. В середине ноября 2020 года Дацик, ранее осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией, освободился по УДО из колонии в Ленобласти.

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