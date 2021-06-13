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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что решил завершить карьеру боксера.

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В марте 41-летний Поветкин техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После этого поединка Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, заявлял, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.

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«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», — сказал Поветкин журналистам.

В активе Поветкина на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и ничьей. Поветкин, который является олимпийским чемпионом 2004 года, дважды выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году — британцу Энтони Джошуа.

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