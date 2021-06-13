Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

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В марте 41-летний Поветкин техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После этого поединка Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, заявлял, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.

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«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», — сказал Поветкин журналистам.