Дон Кинг потребовал у Александра Поветкина 6,5 млн долларов

Об этом сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский. Вчера, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры.

«У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию 6,5 млн долларов за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы», — цитирует Рябинского ТАСС.