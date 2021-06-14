Александр Поветкин: «История с допингом подкосила карьеру»

«Подкосили карьеру. Не сказать, что сломали. А вот подкосили — это конечно. Что я мог тогда сделать? Ничего бы не сделал. Я знаю, что никогда не принимал допинг. Остарин, как я узнал потом, принимают для того, чтобы мышцы становились больше, здоровее. Я никогда его не принимал.



“Милдронат” же мы принимали, когда он был разрешен. Ничего такого в нем нет. До сих пор за границей принимают нечто подобное, состав тот же, а вот название другое», — сказал Поветкин.