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10:00 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Поветкин: «История с допингом подкосила карьеру»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин рассказал, что допинговые скандалы негативно сказались на его карьере.

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Источник: РИА "Новости"

«Подкосили карьеру. Не сказать, что сломали. А вот подкосили — это конечно. Что я мог тогда сделать? Ничего бы не сделал. Я знаю, что никогда не принимал допинг. Остарин, как я узнал потом, принимают для того, чтобы мышцы становились больше, здоровее. Я никогда его не принимал.

“Милдронат” же мы принимали, когда он был разрешен. Ничего такого в нем нет. До сих пор за границей принимают нечто подобное, состав тот же, а вот название другое», — сказал Поветкин.

В мае 2016 года накануне поединка против Деонтей Уайлдера россиянин провалил допинг-тест на мельдоний, в декабре того же года за несколько дней до боя против Бермейна Стиверна — на остарин.

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