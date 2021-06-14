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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

17-летний казахстанец с тремя боями в профи обошел Алимханулы и Джукембаева в мировом рейтинге

При этом на ринге он провел всего шесть раундов.

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Легковес Еркебулан Баккожа (3−0, 2 КО) стал самым успешным казахстанским проспектом по версии сервиса BoxRec. Проведя всего три боя, он умудрился попасть в топ-5 лучших боксеров страны, передает корреспондент Vesti.kz.

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На данный момент Баккожа имеет 19,98 очка и располагается на пятой позиции, уступая лишь Геннадию Головкину, Канату Исламу, Данияру Елеусинову и Айдосу Ербосынулы. Он опередил опытных Жанибека Алимханулы и Батыра Джукембаева.

При этом спортсмен начал свою карьеру 21 ноября прошло года в Алматы, решением судей победив соотечественника Мираса Пирманова. Следующие два боя боксер выиграл нокаутами в первых раундах. Получается, для попадания в топ-5 он провел всего шесть раундов.

Стоит отметить, что Баккожа занимает 23-е место в своем дивизионе и опережает ближайшего соотечественника Нуртаса Ажбенова из MTK Global на 63 позиции. Это при том, что у последнего 11 проведенных боев, из которых половина — за пределами Казахстана.

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Добавим, что делами боксера занимается промоутерская компания New Names Promotions, созданная в конце прошлого года. Ее главой является заслуженный тренер страны Сагатбек Мусаханов, который тренировал Али Ахмедова и Жанкоша Турарова.

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