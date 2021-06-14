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14 июня, источник: Sport24

Официально: Бой Фьюри — Уайлдер пройдет 24 июля в Лас-Вегасе

Промоутерская компания Top Rank официально сообщила о проведении поединка между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

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Бой состоится 24 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, в декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью, а в феврале прошлого года британец нокаутировал американца и завладел поясом WBC в тяжелом весе. Ожидалось, что в августе Фьюри проведет бой с Энтони Джошуа, но Уайлдер выиграл судебный спор, согласно которому Фьюри обязался дать ему реванш до 15 сентября.

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