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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не оракул, но записывайте». Журналист предсказал дату третьего боя Головкин — «Канело»

До этого мексиканец станет «абсолютом».

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Доминиканский журналист Карлос Нина Гомес поделился мнением по поводу того, когда может состояться третий бой между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (56−1−2, 38 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники встречались в 2017 и 2018 годах: их первый бой закончился спорной ничьей, а второй — минимальной победой «Канело». После этого мексиканец покорил четвертый дивизион и сейчас владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

Головкин же стал двукратным чемпионом в среднем весе, завоевав титулы IBF и IBO.

«Хоть я и не оракул, но вот мое предсказание: в сентябре “Канело” встретится с американцем Калебом Плантом с целью стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. А в мае 2022 года Альварес сразится с Головкиным, чтобы завершить долгожданную трилогию. Записывайте», — написал Гомес в твиттере.

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Ранее сам «Канело» согласился на третий бой с Головкиным, но при условии, что казахстанец поднимется во второй средний вес.

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